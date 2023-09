ROMA (ITALPRESS) – Il 2023 è un anno importante per la concessionaria Autogiapponese del Gruppo Apollonj Ghetti, che celebra i suoi 15 anni di Nissan e si aggiudica per la terza volta il prestigioso Nissan Global Award. La collaborazione tra Autogiapponese e Nissan nasce nel 2008 sotto la buona stella di Qashqai, il progenitore del segmento dei crossover lanciato nel 2007. Seguono 15 anni di successi e crescita per Autogiapponese, che ha saputo cogliere al meglio le opportunità offerte dalle tante novità Nissan in termini di prodotti, tecnologie uniche nel panorama automobilistico e servizi. Oltre 11.000 vetture immatricolate in 15 anni – di cui 4.600 Qashqai – con volumi di vendita raddoppiati dal 2008 a oggi. Un 2022 da record, che pone Autogiapponese al 1° posto nella Top 10 delle aree commerciali italiane per quota di mercato totale e quota di mercato Juke e Qashqai, quest’ultima pari al 14,8%, il doppio della media nazionale (7,7%).

Ottimi risultati anche nel post-vendita, nell’utilizzo di strumenti finanziari e nella qualità dei processi rivolti ai clienti. Performance superiori alla media nazionale della rete Nissan, che permettono alla concessionaria di espandere, fino a raddoppiare, l’area commerciale di propria competenza e di vincere per tre volte il prestigioso Nissan Global Award, l’ultimo proprio quest’anno. Il Nissan Global Award è una competizione globale basata su una serie di indicatori di business e di soddisfazione clienti, che vede coinvolti circa 4.000 concessionari Nissan in tutto il mondo, dei quali vince solo il 4% del totale, pari a 160 concessionari a livello globale, di cui 3 in Italia. Quest’anno Nissan Autogiapponese ha vinto grazie a una quota di mercato nel canale privato pari al 3,8%, il 45% in più rispetto alla media Italia. In ambito post-vendita, la concessionaria si è distinta per un tasso di fedeltà dei clienti entro i 10 anni pari al 43%, 13 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. Infine, i clienti della vendita e del post-vendita si dichiarano “totalmente soddisfatti” al 99% e 96%.

15 anni importanti anche per Nissan, che nello stesso periodo realizza la sua strategia commerciale puntando su crossover ed elettrificazione della gamma. Nel 2010 il lancio di Juke, che dà vita al segmento B-SUV, e nel 2019 arriva la seconda generazione della vettura disponibile in versione benzina e Full Hybrid. Sempre nel 2010 arriva LEAF, la prima vettura 100% elettrica al mondo per il mercato di massa, che nel 2011 vince il titolo di Car Of The Year. 2013 e 2021, sono gli anni della seconda e terza generazione di Qashqai, oggi con gamma completamente elettrificata Mild Hybrid e e-POWER – l’elettrico senza spina di Nissan. Nel 2015 e 2022, invece, i lanci della terza e quarta generazione di X-Tail, disponibile oggi con propulsore e-POWER e tecnologia e-4ORCE 4WD – un altro brevetto Nissan. Infine, nel 2022, arriva sul mercato europeo il primo crossover Nissan 100% elettrico, Ariya, nuova icona dello stile e della tecnologia della Casa giapponese. Le celebrazioni del quindicesimo anniversario e la consegna del Nissan Global Award sono avvenute nell’ambito di un evento tenutosi presso la sede Nissan Autogiapponese di Via della Maglianella 250, alla presenza di Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia e di Marco Apollonj Ghetti, Titolare della Concessionaria.

“15 anni di Autogiapponese e il terzo Nissan Global Award dimostrano che nel 2008 abbiamo fatto la scelta giusta nel puntare sulla famiglia Apollonj Ghetti. Autogiapponese è un partner solido e affidabile, in grado di raccogliere e vincere le sfide di un mercato sempre più competitivo. Tutta la squadra coglie al meglio le opportunità offerte dalla nuova gamma di crossover elettrificati Nissan e sono certo che faremo ancora tanta strada insieme, rinnovando il nostro impegno comune per la mobilità sostenibile, con il cliente sempre al centro delle nostre azioni” ha commentato Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia. “Siamo sul podio dei migliori concessionari Nissan in Italia e tra i migliori 160 concessionari nel mondo ed è per noi motivo di grande orgoglio. Si tratta di un premio all’impegno e alla professionalità di tutta la squadra. Il Nissan Global Award arriva in un anno importante, il quindicesimo insieme a Nissan, a conferma di una collaborazione fruttuosa e che prelude a nuovi ed entusiasmanti successi” ha dichiarato Marco Apollonj Ghetti, Titolare della Concessionaria.

