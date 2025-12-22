Autobomba esplode a Mosca: muore generale dello Stato Maggiore russo

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il capo del dipartimento di addestramento operativo dello Stato Maggiore delle forze armate russe, tenente generale Fanil Sarvarov, è rimasto ucciso nell’esplosione di un’auto a Mosca. Lo ha dichiarato alla Tass Svetlana Petrenko, portavoce ufficiale del Comitato Investigativo Russo.

Sembra infatti che un ordigno esplosivo sia stato piazzato sotto il veicolo che è esploso causando la morte di Sarvarov a causa delle ferite riportate. Gli investigatori stanno seguendo numerose piste e una di queste è che l’attentato sia stato orchestrato dai servizi segreti ucraini.

-Foto d’archivio IPA Agency-

