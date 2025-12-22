ROMA (ITALPRESS) – Almeno nove persone sono rimaste ferite a Nunspeet, in Olanda, dove un’auto è finita contro la folla durante una parata di luci natalizie. Tre dei feriti, secondo quanto riportano i media locali, sarebbero gravi. La polizia ha reso noto su X che al momento non sembra esserci alcun intento doloso. Indagini sono in corso. A condurre la vettura una donna di 56 anni di Nunspeet, che è stata arrestata come avviene in incidenti stradali gravi. La donna ha riportato lievi ferite.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).