ROMA (ITALPRESS) – Almeno nove persone sono rimaste ferite a Nunspeet, in Olanda, dove un’auto è finita contro la folla durante una parata di luci natalizie. Tre dei feriti, secondo quanto riportano i media locali, sarebbero gravi. La polizia ha reso noto su X che al momento non sembra esserci alcun intento doloso. Indagini sono in corso. A condurre la vettura una donna di 56 anni di Nunspeet, che è stata arrestata come avviene in incidenti stradali gravi. La donna ha riportato lievi ferite.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
