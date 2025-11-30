Auto precipita in un canale a Villagrande, 3 morti

CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono due operai nordafricani di 33 anni e un terzo di 36 le vittime del drammatico incidente avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 27 che collega Villagrande a Tortolì. I tre si trovavano a bordo di una Volkswagen Golf quando, poco dopo le 11, il conducente ha perso il controllo del mezzo a pochi chilometri dal paese.

L’auto è uscita dalla carreggiata ed è precipitata per alcuni metri, finendo in fondo a un burrone e adagiandosi semi-immersa nell’acqua. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, per gli occupanti non c’era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco, insieme ai primi intervenuti, hanno lavorato a lungo per recuperare il veicolo in condizioni particolarmente difficili a causa della zona impervia e della presenza dell’acqua.

