Auto, mercato europeo fermo a ottobre

ROMA (ITALPRESS) - Il mercato automobilistico europeo a ottobre rimane di fatto stagnante, con 1 milione e 41.600 immatricolazioni e un aumento dello 0,1% rispetto all'anno scorso. Secondo i dati dell'Unrae, nei primi 10 mesi del 2024 si registra un leggerissimo incremento dello 0,9% con un saldo di 96.500 auto in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Sia a ottobre sia nei primi dieci mesi dell'anno, l'Italia mantiene la quarta posizione tra i cinque mercati europei principali, dopo Germania, Regno Unito, Spagna e prima della Francia. Per quanto riguarda le vetture elettriche l'Italia è all'ultimo posto, sia a ottobre, con una quota del 7,4% sia nei dieci mesi con una quota del 7,3%. Per il Direttore Generale di UNRAE, Andrea Cardinali "il percorso di transizione energetica appare attualmente non univoco tra i vari Paesi membri. Persistono divergenze interpretative sulle modalità attuative, sui tempi e sugli impatti economici delle norme europee. Questa situazione di scarsa chiarezza crea un clima di incertezza sia per le Case auto sia per gli automobilisti, ormai disorientati nell'effettuare le proprie scelte di acquisto". sat/col/mrv