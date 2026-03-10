Auto in marcia prende fuoco nell’Oristanese, illeso il conducente

ORISTANO (ITALPRESS) – Un’auto in marcia ha preso fuoco ieri sera intorno alle 21.20 sulla Strada Provinciale 68, nel tratto che collega Tiria e Siamanna, nell’Oristanese. Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del fuoco dalla sede centrale di Oristano, che ha immediatamente provveduto allo spegnimento del veicolo in fiamme e alla messa in sicurezza dell’area. L’incendio si é sviluppato in seguito al surriscaldamento del motore del veicolo mentre era in movimento; fortunatamente, il conducente é rimasto illeso. Sul posto anche le forze dell’ordine, per quanto di loro competenza.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).