NUOVA DELHI (INDIA) (ITALPRESS) – Una vettura è esplosa non distante dalla stazione della metropolitana Forte Rosso, nel centro di Nuova Delhi. Secondo quanto riferisce il sito “The federal”, finora si contano 8 vittime mentre altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. L’esplosione ha provocato ingenti danni in tutta l’area, con vetri infranti e veicoli parcheggiati in fiamme.

(ITALPRESS).