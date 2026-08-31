Auto contro il guardrail a Posada, quattro feriti

NUORO (ITALPRESS) – Incidente questa mattina a Posada sulla Sp45 nei pressi dell’intersezione con Viale Italia. Un’autovettura, per cause in corso di accertamento, ha impattato in autonomia contro il guardrail, ribaltandosi e finendo la corsa fuori dalla sede stradale. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco di Siniscola per estrarre i quattro occupanti, di cui uno particolarmente grave trasportato in elisoccorso. Altri due sono stati portati dalle ambulanze del 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge.

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