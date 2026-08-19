L’Austria rimanda i migranti in Italia, 4 trasferimenti dal 12 giugno

ROMA (ITALPRESS) – Quattro persone dal 12 giugno scorso sono state trasferite dall’Austria in Italia utilizzando mezzi di trasporto pubblico nell’ambito delle nuove possibilità previste dal Patto Ue su migrazione e asilo. Lo riferisce il ministero dell’Interno austriaco.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).
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