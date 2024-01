MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner avanza al terzo turno degli Australian Open 2024, dopo aver dominato e vinto in tre set la sfida contro l’olandese Jesper de Jong, con il punteggio di 6-2 6-2 6-2. Bene anche Flavio Cobolli che ha battuto in quattro set (7-5 6-3 5-7 6-2) Pavel Kotov. Si ferma, invece, la corsa di Matteo Arnaldi, sconfitto in tre set da Alex de Minaur, 6-3 6-0 6-3.

