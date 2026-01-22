MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti accede al terzo turno dell’Australian Open 2026. Il carrarino vince il derby azzurro con Lorenzo Sonego eliminando il torinese in tre set con lo score di 6-3 6-3 6-4. Prova solida della testa di serie numero 5, che al terzo turno attende uno tra Tomas Machac e Stefanos Tsitsipas. Fuori dai giochi Sonego, che manca la difesa dei quarti di finale conquistati nella passata edizione e uscirà dalla top 50 a fine torneo. Avanza anche Luciano Darderi. La 22esima forza del tabellone sconfigge in quattro set l’argentino Sebastian Baez, reduce dalla battaglia di cinque set con Mpetshi Perricard: 6-3 1-6 6-4 6-3, in due ore e mezza in campo, lo score in favore dell’italo argentino, che si giocherà un posto negli ottavi di finale con Karen Khachanov (6-1 6-4 6-3 a Basavareddy).

Troppo Novak Djokovic per Francesco Maestrelli. Dopo l’impresa al primo turno con Atmane, il toscano si arrende alla superiorità del 24 volte campione Slam e lascia Melbourne subendo un netto 6-3 6-2 6-2. Al terzo turno Djokovic, semifinalista nel 2025, se la vedrà con l’olandese Botic Van de Zandschulp (7-6 6-2 6-3 a Shang). Promossi anche Jakub Mensik (6-2 6-4 6-4 a Jodar), Valentin Vacherot (6-1 6-3 4-6 6-2 a Hijikata), Ethan Quinn (6-4 7-6 6-1 a Hurkacz) e Ben Shelton, potenziale avversario di Sinner agli ottavi e autore di una prestazione solida con l’australiano Sweeny (6-3 6-2 6-2).

OK KEYS E ANISIMOVA, AVANZA SWIATEK

Madison Keys prosegue la difesa del titolo dell’Australian Open. La statunitense, testa di serie numero 9, fa suo il derby a stelle e strisce con Ashlyn Krueger: 6-1 7-5 lo score in favore della campionessa in carica, che al terzo turno incontrerà la ceca Karolina Pliskova (6-4 6-4 a Tjen). Bene Amanda Anisimova. La numero 4 del mondo rifila un netto 6-1 6-4 alla ceca Katerina Siniakova e avanza al terzo turno, dove l’aspetta l’insidioso derby con Peyton Stearns (6-2 7-5 a Marcinko). Jessica Pegula completa il tris di vittorie americane e asfalta la connazionale McCartney Kessler con un pesante 6-0 6-2. La sesta forza del seeding si giocherà un posto negli ottavi di finale con Oksana Selekhmeteva, numero 101 Wta, protagonista dell’upset di giornata con il successo a sorpresa sulla spagnola, testa di serie numero 25, Paula Badosa (6-4 6-4).

Nonostante qualche passaggio a vuoto di troppo, Iga Swiatek c’è. La polacca, numero 2 del mondo, elimina in due set la ceca Marie Bouzkova e si guadagna un posto nelle migliori 32 a Melbourne: 6-2 6-3 lo score finale in favore della campionessa di Wimbledon 2025, che nel secondo set si trova sotto 3-1 e riesce, con un parziale di 5-0, ad evitare di allungare il match al terzo set. Swiatek al terzo turno si dovrà disimpegnare con la russa Anna Kalinskaya, n.33 Wta e vincente in due set su Grabher (6-3 6-3). Linda Noskova soffre, ma piega la padrona di casa Taylah Preston. La ceca, numero 13 Wta, si fa portare nella lotta dall’australiana, ma riesce a spuntarla in tre set con il punteggio di 6-2 4-6 6-2. Al terzo turno Noskova affronterà la cinese Xinyu Wang, n.46 Wta, capace di eliminare in rimonta la lettone, 24esima testa di serie, Jelena Ostapenko (4-6 6-4 6-4).

