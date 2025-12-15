Australia, attentato a Bondi Beach: trovata una bandiera dell’Isis nel veicolo dei due terroristi

SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – La polizia australiana ha trovato una bandiera dell’Isis nel veicolo dei due terroristi che ieri hanno sparato contro i membri della comunità ebraica che si erano riuniti per celebrare la festa di Hannukah a Bondi Beach, a Sidney.

Secondo l’emittente australiana ABC l’Australian Security Intelligence Organisation (Asio) aveva condotto un’indagine sei anni fa su Naveed Akram a causa dei suoi “stretti legami” con una cellula terroristica dell’Isis a Sydney.

Uno dei terroristi, Sajid Akram, 50 anni, è stato ucciso, mentre il figlio, Naveed Akram, 24 anni, è ricoverato in ospedale gravemente ferito. Nell’attacco sono state uccise 15 persone, oltre 50 i feriti. Il Consiglio di sicurezza nazionale israeliano ha emesso un aggiornamento per i cittadini israeliani all’estero, raccomandando “fortemente” di evitare eventi di massa non protetti, come sinagoghe, centri Chabad o feste di Hanukkah.

Diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Iran, Qatar, Libano e l’Autorità nazionale palestinese, hanno condannato l’attacco.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).