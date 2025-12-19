Australia, attentato a Bondi Beach: fermati 7 uomini, domenica lutto nazionale

SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Fermati a Sidney sette uomini che avrebbero legami ideologici con padre e figlio autori dell’assalto a Bondi Beach. Lo rende noto la Polizia locale, precisando che gli indagati non hanno un’associazione diretta con gli attentatori.

Il gruppo aveva pianificato una visita a Intanto, domenica sarà lutto nazionale in Australia per le 15 persone uccise mentre celebravano la festa ebraica di Hannukah. Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato un ampio programma di riacquisto di armi da fuoco a seguito dell’attacco compiuto sulla spiaggia di Bondi a Sydney.

