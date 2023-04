ROMA (ITALPRESS) – Comincia a prendere forma la lineup del Concertone del primo maggio a Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, che ogni anno raccoglie milioni di appassionati in Piazza San Giovanni a Roma e davanti alla tv e alla radio, con le dirette su RAI 3, Rai Radio2 e Rai Play.

L’ospite internazionale di quest’anno sarà la giovane cantautrice norvegese con miliardi di stream Aurora, il cui singolo “Cure For Me” è la colonna sonora del video teaser del Primo Maggio Roma. Aurora si è fatta conoscere con la cover del brano degli Oasis “Half the World Away” e a soli 12 anni ha composto “Runaway”, pubblicato poi nel 2016, che l’ha portata al successo con oltre 300 milioni di visite giornaliere su TikTok conquistando il pubblico di tutto il mondo. Attualmente vanta oltre 4 milioni e mezzo di follower su TikTok e oltre 5 milioni di iscritti sul canale Youtube.

Tra i primissimi artisti annunciati ci sono anche Ariete, la giovane cantautrice simbolo della Generazione Z, e i Coma_Cose, il duo formato da California e Fausto Lama, una coppia nella vita e nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale.

-foto ufficio stampa concerto Primo Maggio –

