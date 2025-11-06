Aurigemma “Trasparenza e tutela dei cittadini al centro delle istituzioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Il convegno di oggi, presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale, sul tema ‘Difensore Civico: il diritto di accesso ai documenti, ai dati e all’informazione’ rappresenta un’occasione importante per riaffermare il valore della trasparenza amministrativa e il ruolo centrale delle istituzioni nella tutela dei diritti dei cittadini”. Così il presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.

“Il Difensore Civico – ha proseguito – è una figura di garanzia fondamentale, un punto di riferimento per chi si trova di fronte a difficoltà, ritardi o incomprensioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Il suo compito è dare voce ai cittadini, promuovere legalità, correttezza e favorire un dialogo efficace tra istituzioni e comunità”.

Aurigemma ha poi ricordato che il diritto di accesso ai documenti, ai dati e all’informazione non è solo un principio giuridico, ma un pilastro della democrazia partecipativa. “Rendere le istituzioni aperte, comprensibili e accessibili significa accrescere la fiducia dei cittadini e rafforzare il rapporto tra amministrazioni e territorio. Come Consiglio Regionale del Lazio – ha aggiunto – intendiamo sostenere con convinzione l’attività del Difensore Civico, promuovendo una cultura amministrativa improntata alla trasparenza, alla semplificazione e alla vicinanza ai cittadini, soprattutto ai più fragili. Ringrazio tutti i partecipanti, i relatori e coloro che ogni giorno lavorano per garantire diritti, giustizia e rispetto delle regole. Dal confronto e dalla collaborazione – conclude Aurigemma – nasce un’istituzione più giusta, più forte e più vicina alle persone”.

-Foto Consiglio Regionale del Lazio-

(ITALPRESS).