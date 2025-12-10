Aurigemma “Ricostruire l’autonomia strategica dell’Europa nella produzione dei medicinali”

ROMA (ITALPRESS) – “Negli ultimi anni la produzione di medicinali essenziali si è spostata fuori dall’Europa, in Paesi dove non abbiamo alcun potere di intervento. È bastato un blocco portuale, una crisi energetica o una tensione geopolitica perché interi ospedali europei rimanessero senza farmaci salvavita. Questa vulnerabilità non è più accettabile. Dobbiamo riaffermare un principio semplice e politico: ciò che è vitale per i cittadini europei deve essere sotto responsabilità europea. Per farlo, non basta cambiare le regole di mercato: serve un’azione coordinata tra Unione, Stati ma anche Regioni, perché sono proprio le Regioni a gestire ogni giorno ospedali, farmacie, territori e emergenze. Le Regioni sono la prima linea della salute pubblica, quelle che vedono subito gli effetti della carenza di un antibiotico o di un farmaco oncologico”. Così il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, e Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto oggi su “ Atto legislativo sui medicinali critici”, a Bruxelles durante la sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni (CdR)

“Nel Lazio, che rappresento, abbiamo visto quanto una filiera industriale solida possa garantire continuità anche nei momenti più critici. È la prova che i territori, se messi nelle condizioni giuste, possono sostenere l’Europa nei passaggi più delicati. Se vogliamo un’Europa più forte, dobbiamo partire da ciò che è essenziale: ricostruire la nostra autonomia strategica nella produzione dei medicinali. E non c’è più tempo da perdere” conclude Aurigemma.

