Aurigemma “L’integrazione delle terapia estetiche del viso nello studio dentistico rappresenta un’opportunità professionale”

ROMA (ITALPRESS) – “L’integrazione delle terapie estetiche del viso nello studio dentistico rappresenta un’evoluzione naturale della professione odontoiatrica, capace di rispondere in modo completo alle moderne esigenze di benessere dei cittadini. In questo percorso, il ruolo di società scientifiche come la SIMEO è fondamentale per garantire che l’innovazione proceda di pari passo con la competenza e la sicurezza clinica”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenendo alla Tavola Rotonda promossa da SIMEO sul tema: “Le terapie estetiche del Viso nello Studio Dentistico: considerazioni e prospettive”.

“Il volto è un’unità funzionale ed estetica inscindibile – ha sottolineato Aurigemma – e l’odontoiatra, grazie alla sua profonda conoscenza dell’anatomia del distretto oro-facciale, è una figura chiave per offrire trattamenti sicuri ed efficaci. Come istituzione, guardiamo con favore a questo approccio multidisciplinare, purché sia sempre sostenuto da una formazione rigorosa e dal rispetto delle linee guida scientifiche, a tutela della salute pubblica”.

“Il Consiglio regionale del Lazio – ha proseguito Aurigemma – sostiene il dialogo tra le eccellenze del mondo medico e scientifico. Momenti di confronto come quello odierno organizzato da SIMEO sono essenziali per definire prospettive chiare e standard qualitativi elevati, che permettano ai professionisti di operare al meglio e ai pazienti di accedere a cure d’avanguardia in contesti protetti e certificati”. “La nostra amministrazione – ha concluso il presidente del Consiglio regionale – continuerà a essere un interlocutore attento per tutte le realtà che, attraverso la ricerca e la professionalità, contribuiscono a innalzare il livello delle prestazioni sanitarie sul nostro territorio”.

