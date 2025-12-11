Aurigemma “La Regione Lazio riconosce il valore strategico della medicina d’emergenza-urgenza”

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, è intervenuto al XII Congresso Regionale SIMEU Lazio, un appuntamento di riferimento per tutti gli operatori del sistema dell’Emergenza-Urgenza — medici, specializzandi e infermieri — che quotidianamente garantiscono un presidio essenziale per la salute dei cittadini. Nel suo intervento, il Presidente ha sottolineato come il Congresso rappresenti “un momento fondamentale di confronto e aggiornamento professionale in un settore che vive un’evoluzione continua, sia dal punto di vista clinico che organizzativo”. Ed ha evidenziato l’importanza dell’approfondimento delle nuove modalità di gestione dei pazienti che accedono ai Dipartimenti di Emergenza con patologie acute e critiche, e la necessità di valorizzare la condivisione di procedure, protocolli e buone pratiche tra Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza e Terapia Sub-Intensiva.

Il tema scelto per l’edizione 2025, “Il valore della Medicina d’Emergenza-Urgenza”, è stato richiamato dal Presidente come un messaggio chiaro e necessario: “Per affrontare le sfide presenti e future dobbiamo investire in modelli organizzativi innovativi, coerenti con le risorse disponibili e capaci di integrare pienamente le nuove tecnologie. Ma soprattutto dobbiamo sostenere il lavoro degli operatori che, con competenza e dedizione, garantiscono risposte rapide, efficaci e sicure a chi si trova in situazioni di emergenza”. Il Presidente Aurigemma ha ribadito il ruolo delle istituzioni regionali nel favorire una sempre più stretta collaborazione interdisciplinare e interprofessionale, indispensabile per elevare la qualità dei percorsi assistenziali e migliorare la presa in carico dei pazienti.

“La Regione Lazio — ha concluso Aurigemma — riconosce il valore strategico della Medicina d’Emergenza-Urgenza e continuerà a lavorare al fianco di chi opera in questo ambito, per costruire un sistema sanitario moderno, efficiente e vicino alle persone”.

– Foto ufficio stampa Consiglio Regionale del Lazio –

(ITALPRESS).