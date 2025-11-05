Aurigemma “Il futuro della sanità si costruisce con ascolto e collaborazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Partecipare a un appuntamento come Welfair – La Fiera del Fare Sanità e al convegno ‘Discutiamo di Sanità’ significa mettere al centro del dibattito pubblico uno dei temi più sentiti dai cittadini: il diritto alla salute e la qualità del nostro sistema sanitario”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto oggi alla manifestazione che si è tenuta presso la Fiera di Roma.

“La sanità – prosegue Aurigemma – non è solo un insieme di servizi, ma un patto di fiducia tra istituzioni e comunità. Il personale sanitario, i medici, gli infermieri, i professionisti e i volontari sono la spina dorsale del sistema. A loro dobbiamo riconoscenza, sostegno e condizioni di lavoro adeguate. Allo stesso tempo, dobbiamo ascoltare le esigenze dei territori, ridurre le liste d’attesa, rafforzare la medicina di prossimità e investire nella prevenzione”.

Il Presidente ha evidenziato come sia fondamentale costruire un modello sanitario moderno e vicino alle persone: integrazione tra ospedali e territorio, con servizi più vicini ai cittadini; più supporto alla sanità pubblica, senza trascurare il ruolo sussidiario del privato accreditato; valorizzazione del capitale umano, perché senza medici e operatori motivati nessuna riforma può essere efficace; ascolto delle famiglie, degli anziani, dei giovani e dei fragili, che devono poter contare su risposte chiare e tempi certi.

“Il Consiglio Regionale del Lazio – ha sottolineato Aurigemma – è impegnato a sostenere tutte le iniziative che migliorano l’efficienza del sistema sanitario, che tutelano il diritto alla cura e che rafforzano il rapporto tra istituzioni e cittadini. La sanità è un bene comune e va difeso con scelte responsabili, lontane da polemiche e vicine alla realtà”. “Ringrazio gli organizzatori – conclude – i professionisti del settore e tutti coloro che, con idee e impegno, contribuiscono a far crescere la nostra sanità. Solo dialogando e collaborando possiamo garantire un futuro migliore per la salute dei cittadini”.

