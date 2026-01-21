Aurigemma “Il film ‘L’ultimo turno’ un tributo doveroso al coraggio dei nostri infermieri”

ROMA (ITALPRESS) – “Il film ‘L’ultimo turno’ rappresenta un’occasione preziosa e necessaria per riflettere sul ruolo insostituibile degli infermieri all’interno del nostro sistema sanitario. Attraverso il linguaggio universale del cinema, quest’opera rende omaggio a migliaia di professionisti che, ogni giorno, con dedizione e spirito di sacrificio, rappresentano il volto più umano e prossimo della cura”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, a margine della presentazione della pellicola dedicata alla professione infermieristica. “Spesso i numeri della sanità nascondono le storie di chi, tra le corsie degli ospedali, garantisce non solo assistenza tecnica, ma anche conforto e dignità ai pazienti. ‘L’ultimo turno’ – ha sottolineato il Presidente Aurigemma – ci ricorda che dietro ogni camice c’è una persona che affronta fatiche e responsabilità enormi, spesso lontano dai riflettori, ma sempre in prima linea per la salute pubblica. Gli infermieri sono la spina dorsale del nostro Servizio Sanitario Nazionale e questo film ha il merito di raccontare la loro missione con realismo e profonda sensibilità”.

“Come istituzione – ha proseguito Aurigemma – abbiamo il dovere di andare oltre il semplice ringraziamento formale. Valorizzare la professione infermieristica significa investire in formazione, garantire condizioni di lavoro dignitose e assicurare il giusto riconoscimento a una categoria che non ha mai fatto mancare il proprio supporto, specialmente nei momenti più bui della nostra storia recente”. “Ringrazio la produzione e il cast per aver scelto di accendere un faro su questa realtà. Raccontare il loro ‘ultimo turno’ significa celebrare l’impegno di chi non si arrende e continua a mettere la vita degli altri al centro del proprio agire quotidiano”, ha concluso il Presidente del Consiglio regionale.

