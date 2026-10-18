ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha partecipato oggi a Cassino (Frosinone) all’esercitazione di Protezione Civile promossa dall’Assessorato regionale alla Protezione civile e dalla Direzione regionale “Emergenza, Protezione Civile e NUE 112”, che ha simulato la gestione di un evento sismico. L’attività consente di verificare l’efficacia del sistema regionale e del Piano comunale di Protezione Civile di Cassino, oltre a offrire alla cittadinanza un’importante occasione di informazione e sensibilizzazione sui comportamenti da adottare in caso di emergenza.

“Le esercitazioni sono essenziali: permettono alle istituzioni e agli operatori di mettere alla prova procedure e coordinamento, ma anche ai cittadini di conoscere le indicazioni utili per affrontare un’emergenza in modo consapevole. La prevenzione si costruisce prima che l’emergenza si verifichi, attraverso la pianificazione, la formazione e la partecipazione attiva della comunità” dichiara Aurigemma.

Il presidente ha rivolto inoltre un ringraziamento agli operatori e ai volontari di Protezione Civile: “Il loro impegno, la loro competenza e la loro presenza sul territorio sono un valore prezioso. Il volontariato affianca le istituzioni nelle attività di prevenzione e assistenza e rappresenta un esempio concreto di solidarietà e senso civico”.

“La sicurezza è una responsabilità condivisa: istituzioni, operatori, volontari e cittadini possono contribuire insieme a rendere il territorio più preparato e resiliente”. “Colgo l’occasione, poi, per rivolgere un ringraziamento a coloro che hanno reso possibile questa importante iniziativa, all’assessore regionale alla Protezione Civile, Pasquale Ciacciarelli, al direttore regionale della protezione civile, Massimo La Pietra, al Presidente della Commissione regionale Tutela del Territorio, Nazzareno Neri e al Comune di Cassino, a partire dal sindaco Enzo Salera” conclude il Presidente.

-Foto ufficio stampa Aurigemma-

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