ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, partecipa alle Giornate di raccolta del farmaco che si tengono a Roma, presso la Galleria Commerciale Porta di Roma, nei giorni 14 e 15 febbraio 2026. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Banco Farmaceutico onlus e vede il coinvolgimento attivo di farmacisti e volontari associati, uniti per rispondere ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione. L’evento non sarà solo un’occasione di raccolta e donazione di medicinali, ma un vero e proprio presidio di prevenzione territoriale. Grazie al supporto dei professionisti presenti, i cittadini potranno usufruire di screening gratuiti, tra cui la misurazione di glicemia, colesterolo, emoglobina glicata, pressione arteriosa e saturazione dell’ossigeno. “Donare un farmaco è un atto di civiltà e di profonda solidarietà che può fare la differenza per chi vive in condizioni di indigenza”, dice Aurigemma. “La povertà sanitaria è una realtà che non possiamo ignorare. Come istituzioni, abbiamo il dovere di sostenere iniziative come quelle del Banco Farmaceutico, che grazie alla dedizione dei farmacisti e dei volontari, portano un aiuto concreto e immediato nel cuore dei luoghi di aggregazione della nostra Capitale”.

“Offrire screening gratuiti all’interno di una galleria commerciale significa portare la salute tra la gente, superando le barriere burocratiche e promuovendo la cultura del monitoraggio costante. Questa iniziativa conferma ancora una volta il ruolo fondamentale della farmacia e dei suoi professionisti come hub di prossimità, capaci di coniugare competenza scientifica e responsabilità sociale. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare: un piccolo gesto può restituire speranza e salute a chi ne ha più bisogno“, aggiunge. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di supporto al Terzo Settore promosse dal Consiglio Regionale del Lazio, volte a rafforzare la rete di protezione sociale e a garantire il diritto alla cura per ogni cittadino.

