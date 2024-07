PALERMO (ITALPRESS) – Giugno si conferma un mese da performance record per l’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellinò di Palermo.

Secondo i dati diffusi dall’ufficio pianificazione e controllo di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, a giugno sono transitati 891.233 viaggiatori, il 9,37% in più rispetto a giugno 2023 (814.842) e +22,68% rispetto a giugno 2022.

Aumentano anche i voli: +9,37% sullo stesso mese del 2023 (6.044 su 5.258). La media di passeggeri per volo è di 147.

Il traffico passeggeri dei voli internazionali ha toccato 304 mila presenze, cioè il 34% del totale passeggeri di giugno e il 28,5% sul progressivo annuale (gennaio-giugno), con 1.150.000 viaggiatori.

Nei primi sei mesi del 2024 l’aeroporto di Palermo totalizza 4.007.821 passeggeri, +11,25% su gennaio-giugno 2023 (3.602.594), mentre l’aumento dei voli è stato del +12,48% (28.007 contro 24.899 del 2023).

Infine, le stime di traffico indicano che a luglio l’asticella potrebbe superare il tetto di un milione di viaggiatori.

