Attore, regista, sceneggiatore e produttore, Ricky Tognazzi compie 70 anni

ROMA (ITALPRESS) – I suoi ultimi impegni sono stati televisivi: come concorrente di “Ballando con le stelle”(nel 2023) e come regista, insieme alla moglie Simona Izzo, della serie di Canale 5 “Se potessi dirti addio” (nel 2024). Ma la carriera di Ricky Tognazzi, che il 1° maggio compirà 70 anni (è nato a Milano nel 1955), è molto di più.

Tognazzi, infatti, è attore, regista, sceneggiatore e produttore. Una carriera che viene da lontano quella del primogenito di Ugo Tognazzi e della sua compagna Pat O’Hara che inizia a frequentare i set cinematografici fin da piccolo per esordire come aiuto regista di nomi del calibro di Luigi Comencini, Pupi Avati e Maurizio Ponzi. Il primo lavoro come regista è del 1987 ed è un episodio della serie tv “Piazza Navona”. Poi vengono i film per il cinema: “Piccoli equivoci”, “Ultrà”, “La scorta”, “Vite strozzate”, solo per citarne alcuni.

Torna, poi, alla televisione firmando serie di successo come “Il papa buono”, “Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti”, “Pietro Mennea – La freccia del sud”, “Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo” e “La vita promessa”.

Tanti i titoli nella sua filmografia da attore, da “I viaggiatori della sera”, diretto dal padre Ugo, a “Il petomane” di Pasquale Festa Campanile, da “La famiglia” di Ettore Scola a “Un eroe borghese” di Michele Placido a “Maniaci sentimentali” e “Camere da letto” della Izzo, da “IL più bel giorno della mia vita” di Cristina Comencini a “In questo mondo di ladri” di Carlo Vanzina.

Sentimentalmente, dicevamo, è legatissimo alla moglie Simona Izzo che non ha mai perso l’occasione per dichiarare la sua gelosia nei confronti del marito. Sono rimasti memorabili i siparietti con Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le stelle”. Prima della Izzo, Tognazzi è stato sposato con Flavia Toso da cui ha avuto la figlia Sarah. Rimanendo nell’ambito familiare, ha tre fratellastri, nati da due matrimoni del padre: Thomas Robsahm, Gianmaro e Maria Sole Tognazzi.

