MILANO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Lombarda, Attilio Fontana, ha inaugurato oggi nei padiglioni di Milano-Rho-Pero, l’edizione 2023 dell’Artigiano in Fiera, la grande esposizione, in programma fino al 10 dicembre, dal 1996 promuove il saper fare artigiano attraverso prodotti unici e di qualità. Un appuntamento che può essere considerato il più grande evento al mondo del suo genere. “‘Artigiano in Fierà è sempre più un ‘classicò prenatalizio – ha commentato il governatore Fontana – nel quale è possibile scoprire e apprezzare il meglio del made in Italy con uno sguardo proiettato anche su orizzonti internazionali”. “Lo spazio espositivo della Regione Lombardia – ha aggiunto il presidente visitando lo stand collocato al centro del padiglione 6 – è davvero molto bello e offre proposte utili e interessanti per i cittadini in ogni ambito: da quello sanitario a quello turistico, passando dalla formazione dei nostri giovani, fino alle opportunità per le imprese artigiane”.

Nello spazio di Regione Lombardia, infatti, viene, fra l’altro, promossa la campagna per il contrasto al tumore al seno della quale è testimonial Ambra Angiolini, illustrate le opportunità di formazione scuola/lavoro per i giovani e per le piccole imprese della regione, senza dimenticare la promozione turistica delle montagne, dei laghi e delle città d’arte della Lombardia.(ITALPRESS).

