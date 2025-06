Attilio Fontana consegna il Premio Rosa Camuna 2025 a Federica Brignone

MILANO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha consegnato oggi, a Palazzo Lombardia, il ‘Premio Rosa Camuna 2025’ a Federica Brignone ‘per i suoi successi sportivi’. La campionessa azzurra, nata a Milano, dove ha trascorso i primi anni della sua infanzia, accompagnata in Regione dal colonnello Agostino Scala, Comandante Gruppo Carabinieri Milano, corpo cui appartiene, ha ringraziato il presidente Fontana e l’intera Lombardia “per il gradito riconoscimento”.

“Un onore per noi – ha commentato il governatore – premiare una super campionessa come Federica Brignone con la ‘Rosa Camuna’. Con Federica abbiamo ripercorso i momenti vincenti di questa stagione. Simpatica, schietta e solare, la campionessa ha anche apprezzato il racconto delle mie performance sciistiche” ha concluso con ironia Fontana. Nella pergamena che ha accompagnato la consegna della più alta onorificenza della Regione Lombardia, si legge “Sciatrice da record mondiali. Un esempio di vera sportività e di grande forza caratteriale, una tenacia rara che dimostra anche oggi nella straordinaria capacità di riprendersi dagli infortuni. Un’atleta amatissima: è motivo di grande orgoglio per la Lombardia la sostiene oggi più di prima”.

-Foto Regione Lombardia-

