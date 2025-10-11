LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un volo Malta Air da Pisa a Glasgow ha evitato per un soffio il disastro dopo essere rimasto con appena sei minuti di autonomia di carburante durante la tempesta Amy. Il volo, operato da Ryanair e diretto all’aeroporto di Glasgow Prestwick il 3 ottobre, è stato colpito da venti fino a 160 km/h, che hanno reso impossibili diversi tentativi di atterraggio. Dopo approcci falliti sia a Prestwick che a Edimburgo, l’equipaggio ha dichiarato un’emergenza lanciando il codice 7700 e ha deviato verso Manchester.

L’aereo è atterrato in sicurezza quasi due ore dopo il primo tentativo di arrivo in Scozia ù ma con solo 220 kg di carburante rimasti, sufficienti per appena cinque o sei minuti di volo, secondo The Daily Mail. Ryanair ha segnalato l’incidente alle autorità aeronautiche del Regno Unito, che hanno avviato un’indagine. La Malta Air, un tempo parzialmente di proprietà del governo maltese, è stata completamente ceduta lo scorso anno, quando lo Stato ha venduto i diritti residui sul nome della compagnia aerea per 25.000 euro, in base ai termini dell’accordo originale.

