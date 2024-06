ROMA (ITALPRESS) – Atterraggio di emergenza a Ciampino per l’aereo sul quale viaggiava il ministro della difesa Guido Crosetto. Secondo quanto si apprende, l’atterraggio è avvenuto in sicurezza e senza alcun problema per i passeggeri a bordo. Crosetto stava rientrando dalla ministeriale della Nato, che si è svolta a Bruxelles.

