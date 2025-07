Attentato alla Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, Idf “Danni da colpo accidentale”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’inchiesta condotta dal Comando meridionale dell’esercito israeliano “dimostra che, durante le attività operative delle forze di difesa israeliane nell’area di Gaza City, la Chiesa della Sacra famiglia è stata colpita il 17 luglio da una deviazione accidentale e involontaria di munizioni. L’impatto ha causato danni alla struttura e il ferimento di diversi civili di Gaza”.

Lo riferiscono su X le Forze di difesa israeliane (Idf). “Nel corso dell’attività sono state apportate modifiche per migliorare la precisione del tiro e, al termine dell’operazione, sono state perfezionate le istruzioni per sparare in prossimità di edifici religiosi, rifugi e altri siti sensibili”, fa sapere l’esercito.

Le Idf sottolineano che “in conformità con la richiesta dei rappresentanti del Patriarcato a Gerusalemme, l’esercito sta anche facilitando l’ingresso di aiuti umanitari, tra cui cibo, attrezzature mediche e medicinali, alla Chiesa latina nella Striscia di Gaza” e “dopo la visita dei patriarchi greco e latino, Teofilo III e Pierbattista Pizzaballa, è stato coordinato il trasferimento dei feriti dall’incidente per ulteriori cure mediche”.

L’esercito aggiunge che i militari “indirizzano i loro attacchi esclusivamente contro obiettivi militari e si adoperano il più possibile per ridurre al minimo i danni ai civili e alle infrastrutture civili, comprese le istituzioni religiose e si rammaricano per qualsiasi danno arrecato ai civili”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)