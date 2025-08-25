Attacco Usa in Iran, Hegseth destituisce il direttore della DIA

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha destituito il generale di corpo d’armata Jeffrey Kruse dalla direzione dell’agenzia d’intelligence per la difesa (Defense Intelligence Agency, DIA).

La decisione arriva dopo che una valutazione preliminare della DIA sugli attacchi aerei statunitensi contro impianti nucleari iraniani ha suscitato polemiche a causa delle discrepanze con le dichiarazioni ufficiali della Casa Bianca.

Il rapporto, che è stato successivamente diffuso, indicava che gli attacchi avevano solo ritardato il programma nucleare iraniano di uno o due mesi, contrariamente alle affermazioni del presidente Donald Trump e del segretario alla Difesa Pete Hegseth, che avevano dichiarato che le strutture erano state “completamente distrutte”. Il portavoce della DIA ha confermato la rimozione di Kruse, precisando che la vicedirettrice Christine Bordine assumerà il ruolo di direttore ad interim.

La decisione di Hegseth si inserisce in un più ampio rimpasto ai vertici militari e dell’intelligence avvenuto sotto la seconda amministrazione Trump, che ha visto la rimozione di altri alti funzionari, tra cui il direttore della National Security Agency, Timothy Haugh, e il presidente dei Joint Chiefs of Staff, Charles Q. Brown Jr.

Critiche sono giunte da esponenti politici, tra cui il senatore Mark Warner, che ha denunciato la politicizzazione dell’intelligence e il rischio di compromettere l’indipendenza delle valutazioni strategiche. Alcuni osservatori temono che tali interventi possano minare la credibilità delle agenzie di intelligence e compromettere la sicurezza nazionale.

Il generale Kruse, nominato direttore della DIA nel febbraio 2024 dall’allora presidente Joe Biden, aveva precedentemente ricoperto ruoli di rilievo nell’intelligence militare, tra cui consigliere per gli affari militari presso l’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale. La sua rimozione segna un ulteriore capitolo nella riorganizzazione delle agenzie di sicurezza nazionale statunitensi.

