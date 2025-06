Attacco russo su Kiev nella notte, 4 morti e 20 feriti

ROMA (ITALPRESS) – É di almeno 4 morti e 20 feriti il bilancio di un massiccio attacco delle forze russe su Kiev condotto nel corso della notte contro la capitale dell’Ucraina. Secondo quanto ha annunciato il sindaco di Kiev, Vitalij Klitschko, in una nota pubblicata su Telegram, sono in corso operazioni di ricerca e soccorso in diverse aree colpite della città.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)