VENEZIA (ITALPRESS) – “Questa mattina alcuni servizi digitali pubblicati della Regione del Veneto hanno subito rallentamenti e indisponibilità temporanee a causa di un attacco informatico. La segnalazione è giunta tempestivamente dal nostro centro di cybersicurezza, che ha notificato che il gruppo hacker filorusso NoName057 ha avviato un’operazione contro enti istituzionali italiani, colpendo regioni e comuni in tutto il territorio nazionale. Il ripristino delle funzionalità è in corso da parte dei tecnici, e i servizi della Regione del Veneto stanno progressivamente tornando alla normalità. L’attacco ha interessato i siti web istituzionali, senza coinvolgere le ULSS o altri servizi sanitari. Non si segnalano, al momento, violazioni di dati sensibili o compromissioni gravi della sicurezza informatica. Ringrazio i nostri tecnici, che sono impegnati nel monitoraggio e nelle procedure di sicurezza, adottate con rapidità e prontezza, che hanno permesso di mettere in sicurezza le nostre infrastrutture digitali”. Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha dato notizia dell’attacco DDoS, che ha coinvolto anche il portale web della Regione Veneto, causando alcuni disservizi ma senza particolari conseguenze. “Seguiremo con attenzione l’evolversi della situazione e forniremo aggiornamenti tempestivi sull’attacco e sullo stato dei servizi digitali regionali”, ha concluso il Presidente.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).