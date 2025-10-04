Attacco alla stazione ferroviaria in Ucraina, von der Leyen “Barbarie, la Russia prende di mira i civili”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’UE è al fianco dell’Ucraina mentre il suo popolo soffre ancora una volta per mano della barbarie russa. Le scene scioccanti che emergono dalla stazione ferroviaria di Shostka evidenziano la sconsiderata e continua volontà della Russia di prendere di mira i civili. L’UE e i suoi partner globali devono continuare ad aumentare la pressione sulla Russia finché non accetterà finalmente una pace giusta e duratura”. Così la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, su X, postando il video del presidente ucraino Wolodymir Zelensky sull’attacco russo alla stazione di Shostka.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
