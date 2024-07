Attacco alla rete ferroviaria di Parigi, disagi per i passeggeri

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Proseguono i disagi all'interno della stazione di Montparnasse, che nella mattinata era stata completamente bloccata dopo il sabotaggio di tre delle quattro linee ad alta velocità di Parigi. Numerosi viaggiatori stanno aspettando di conoscere il proprio destino, con una circolazione che si preannuncia lentamente in ripresa da qui a lunedì 29 luglio, data in cui potrebbe avvenire il ripristino completo delle linee, secondo le fonti ufficiali. Il caos delle prime ore, dunque, sta lasciando spazio a una situazione in progressivo controllo. Il traffico resta comunque limitato, nonostante inizino a fare capolino i primi treni in partenza. Rafforzato il perimetro di sicurezza, in una Parigi che è blindata da diversi giorni per le Olimpiadi. Il traffico risulta congestionato anche sulle linee della metropolitana, che hanno raccolto molti passeggeri che hanno visto soppressi i propri treni.