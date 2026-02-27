ROMA (ITALPRESS) – Dopo il ritiro delle forze NATO, “ci si aspettava che la pace in Afghanistan sarebbe tornata e che i Talebani si sarebbero concentrati sugli interessi del popolo afghano e sulla pace nella regione. Ma i Talebani hanno trasformato l’Afghanistan in una colonia dell’India. Il Pakistan ha fatto ogni sforzo per mantenere la situazione normale, direttamente e attraverso paesi amici. Un’intensa attività diplomatica. Ma i talebani sono diventati un’arma per l’India. Oggi, quando il Pakistan ha cercato di colpire con un’aggressione, Alhamdulillah, le nostre forze stanno dando una risposta decisiva”. Lo scrive su X il ministro della Difesa del Pakistan, Khawaja Mohammad Asif.

“Il ruolo del Pakistan in passato è stato positivo – si legge nel post -. Ha ospitato 5 milioni di afghani per 50 anni. Ancora oggi, milioni di afghani si guadagnano da vivere sulla nostra terra. La nostra pazienza è finita. Ora avremo una guerra aperta con voi. Ora il fuoco sarà un fiammifero”, conclude.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).