BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ogni uso della forza contro la Flotilla è inaccettabile”. Lo ha dichiarato una portavoce della Commissione europea nel briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles. “La libertà di navigazione deve essere rispettata secondo quanto prescrive il diritto internazionale”, ha detto. “Rispettiamo l’impegno umanitario di coloro che sono a bordo della Flotilla”, ha aggiunto.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
