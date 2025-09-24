Attacchi alla Flotilla, l’Ue “E’ inaccettabile, rispettare l’impegno umanitario di coloro a bordo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ogni uso della forza contro la Flotilla è inaccettabile”. Lo ha dichiarato una portavoce della Commissione europea nel briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles. “La libertà di navigazione deve essere rispettata secondo quanto prescrive il diritto internazionale”, ha detto. “Rispettiamo l’impegno umanitario di coloro che sono a bordo della Flotilla”, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE