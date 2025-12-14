Atreju, Aurigemma “Confronto centrale per il dibattito politico”

ROMA (ITALPRESS) – “Con la chiusura di Atreju si conclude una manifestazione che si conferma come un appuntamento di rilievo nel panorama del confronto politico nazionale, capace di offrire occasioni di dialogo e approfondimento sui principali temi dell’attualità istituzionale e del futuro del Paese ascoltando relatori con sensibilità politiche diverse tra di loro”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, sottolineando come “Atreju abbia rappresentato uno spazio di partecipazione democratica e di elaborazione politica e culturale, valorizzando il contributo di rappresentanti delle istituzioni, amministratori e protagonisti della vita pubblica”. “Un ringraziamento – conclude – va ai relatori, ai dirigenti e ai tanti volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, che ha visto Roma e il Lazio ancora una volta al centro del dibattito politico nazionale”.

