VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner supera il primo turno all’“Erste Bank Open”, torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in scena sui campi in duro di Vienna. Il fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e favorito del tabellone, ha superato all’esordio il tedesco Daniel Altmaier, n.51 Atp, in due set con il punteggio di 6-0 6-2, in circa un’ora di gioco. Al secondo turno (ottavi) Sinner, che ha appena rinunciato a vestire la maglia azzurra alle Finals di Coppa Davis, se la vedrà in un derby tutto tricolore con Flavio Cobolli, 22esimo del ranking mondiale.

AVANTI ANCHE COBOLLI E BERRETTINI

Precedentemente i romani Flavio Cobolli e Matteo Berrettini si erano qualificati per il secondo turno. Cobolli ha superato all’esordio il ceco Tomas Machac per 7-6(8) 6-2, mentre Berrettini si è imposto per 7-6(5) 6-3 sull’australiano Alexei Popyrin. Berrettini se la vedrà agli ottavi con il britannico Cameron Norrie.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).