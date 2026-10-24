Atp Lione, Musetti vince il derby con Cobolli e vola in finale: affronterà Fritz

LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sarà Lorenzo Musetti a sfidare domani lo statunitense Taylor Fritz nella finale del “Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpe”, Atp 250 da 757.320 euro in programma sul duro indoor di Lione che ha preso il posto del torneo di Marsiglia.

Il tennista carrarino, 26esimo del ranking e testa di serie numero 6, si è imposto in rimonta in tre set nel derby di semifinale sul romano Flavio Cobolli, numero 6 del mondo e primo favorito del tabellone, con il punteggio di 4-6 6-2 7-5, maturato in due ore e 33 minuti di gioco.

Fritz in precedenza aveva sconfitto Tommy Paul. Il 28enne di Rancho Santa Fe, numero 14 del mondo e 2 del seeding, ha regolato per 6-3 7-5 il connazionale, quarta testa di serie. Per Fritz è la 24esima finale nel circuito, la quinta in questa stagione dove però si è imposto solo a Washington (11esimo titolo in carriera) a fronte delle sconfitte a Dallas, Stoccarda (entrambe contro Shelton) e Halle (contro Tiafoe).

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