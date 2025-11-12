TORINO (ITALPRESS) – Felix Auger-Aliassime batte Ben Shelton alle Atp Finals di Torino per 4-6 7-6(7) 7-5 dopo quasi tre ore di battaglia.

La partita si sblocca nel quarto game, quando, un po’ a sorpresa, il canadese sbaglia la volée concedendo la palla break allo statunitense, bravo a sfruttarla. Shelton è solido al servizio ma, proprio nel momento decisivo, incappa in un pessimo turno alla battuta che concede il controbreak ad Auger-Aliassime nel nono gioco. Quando Felix serve per il pareggio, arriva subito un altro colpo di scena, con Shelton che dal 30-30 trova due punti e il nuovo break che vale il set.

In generale, gli scambi sono molto corti e ciò si vede ancora meglio nel secondo set, che procede senza particolari scossoni fino all’ottavo game. Qui, Auger-Aliassime deve faticare per mantenere il servizio: si arriva ai vantaggi e Shelton si procura anche una palla break, ma alla fine il canadese se la cava con un servizio e dritto, favorito anche dall’errore di dritto dell’avversario. Si arriva, inevitabilmente, al tiebreak, dove Auger-Aliassime trova subito il mini break e vola sul 3-0. Shelton deve anche fare i conti con il dolore al ginocchio per una caduta e annulla ben tre set point, prima di capitolare a causa di un doppio fallo.

In un terzo set molto equilibrato e segnato, ancora una volta, dalla solidità al servizio dei due, Shelton fa e disfa nel dodicesimo game, cedendo al terzo match point.

Per quanto riguarda il gruppo Bjorn Borg, occhi puntati questa sera alla partita tra Jannik Sinner e Alexander Zverev: con una vittoria, il tennista italiano sarebbe qualificato alle semifinali. Al tedesco, invece, serve un successo in due set per accedere già al turno successivo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).