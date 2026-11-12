F1, la Racing Bulls conferma Lawson e Lindblad per il 2027

IPA90177664 - LAWSON Liam (nzl), Red Bull Racing Ford RB22, portrait LINDBLAD Arvid (gbr), Visa Cash App RB F1 Team VCARB03, portrait during the 2026 Formula 1 United States Grand Prix, 18th round of the 2026 Formula One World Championship from October 23 to 25, 2026 on the Circuit of the America, in Austin, Texas, United States of America

ROMA (ITALPRESS) – La Racing Bulls conferma l’attuale line-up anche per la prossima stagione: a scendere in pista nel 2027 con i colori della scuderia che fa base a Faenza saranno ancora Liam Lawson e Arvid Lindblad. Entrambi i piloti sono stati fin qui protagonisti di una stagione positiva, contribuendo a quattro gare consecutive con le due vetture a punti e aiutando il team a consolidare la propria posizione nella lotta per uno storico quinto posto nel Mondiale Costruttori.

“Siamo lieti di proseguire con Liam e Arvid anche nel 2027 – annuncia il team principal Alan Permane – Entrambi hanno dimostrato nel corso della stagione le proprie capacità e il proprio potenziale. Non ho dubbi sul fatto che questa sia la migliore line-up possibile per noi, grazie a una combinazione vincente di esperienza e ambizione”.

-Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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