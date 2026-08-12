ROMA (ITALPRESS) – Sara Fantini è medaglia d’argento nel lancio del martello agli Europei di atletica in corso a Birmingham. La classe ’97 dei Carabinieri si conferma sul podio continentale a due anni dall’oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74.35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. A trionfare è la finlandese Silja Kosonen, imprendibile a 76.28, mentre il bronzo va alla norvegese Beatrice Nedberge Llano (72.88).

Gli Europei sono già finiti invece per Marcell Jacobs. “Sospetta distrazione muscolare all’adduttore lungo della coscia sinistra”, questa è la prima diagnosi sull’infortunio rimediato dall’azzurro in occasione della finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham, come comunicato dal responsabile medico federale Andrea Billi, in seguito all’ecografia svolta nella giornata odierna.

“L’atleta ha cominciato il percorso fisioterapico per far riassorbire e defluire l’ematoma – prosegue il dottor Billi – Mercoledì mattina, a Roma, Jacobs eseguirà una risonanza magnetica all’Istituto di medicina e scienza dello sport del Coni per completare la diagnosi e decidere l’eventuale percorso terapeutico”. Jacobs, dunque, salterà la staffetta 4×100 agli Europei di atletica.

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