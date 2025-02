VERONA (ITALPRESS) – Venerdì 7 febbraio, alle 10, nell’aula magna del polo Zanotto dell’università di Verona si terrà la cerimonia inaugurale del 42esimo anno accademico dell’ateneo. Ospiti Roberto Vecchioni, Luca Cordero di Montezemolo e Giovanni Malagò, figure di spicco del mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria e dello sport che il magnifico rettore Pier Francesco Nocini ha voluto coinvolgere per inaugurare l’Anno accademico 2024/2025. Presenti all’evento inaugurale anche le icone dello sport italiano e mondiale Federica Pellegrini e Sara Simeoni e l’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio.

Ad aprire la mattinata sarà la relazione inaugurale del magnifico rettore Pier Francesco Nocini che ripercorrerà le tappe del progetto di sviluppo dell’ateneo di questi anni e anticiperà gli obiettivi che saranno portati a compimento entro settembre 2025, quando terminerà il suo mandato da rettore.

Dopo il Gaudeamus igitur e l’Inno di Mameli eseguiti dal Coro universitario accompagnato dall’Orchestra di ateneo, si proseguirà con i saluti dei rappresentanti della comunità Univr, Irene Lupi neoeletta presidente del Consiglio studentesco e di Elisabetta Guidi rappresentante del personale tecnico amministrativo. Prenderanno, dunque, la parola Valeria Mantovan, assessore all’Istruzione e formazione della Regione Veneto, il sindaco Damiano Tommasi e il vescovo di Verona Domenico Pompili.

Sarà il cantautore, scrittore e insegnante Roberto Vecchioni a tenere la Lectio magistralis “Un grande futuro dietro di noi”. Prenderà dunque la parola Luca Cordero di Montezemolo con la lectio magistralis “Il coraggio di osare, la rivoluzione dell’alta velocita” e la consegna della Laurea honoris causa in “Management e strategia d’impresa”. A seguire, Giovanni Malagò, presidente del Coni terrà la lectio magistralis “Lo sport come paradigma di crescita sostenibile nel segno dell’innovazione” e riceverà la Laurea honoris causa in “Management delle attività sportive, innovative e sostenibili”.

Sarà inoltre, proiettato il contributo video di Martine Rothblatt, biotecnologa e fondatrice di United Therapeutics.

La Cerimonia si concluderà con il conferimento delle Benemerenze con menzione d’onore e con la consegna degli attestati a professori Emeriti e Onorari.

– foto fornite dagli uffici stampa degli ospiti –

(ITALPRESS).

