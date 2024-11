BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La partita col Celtic sembra ormai

un brutto ricordo, un incubo da dimenticare in fretta per poter

raggiungere il prima possibile la qualificazione ai playoff. O

ancor meglio agli ottavi di finale. L’Atalanta di Gian Piero

Gasperini affronterà lo Young Boys nella quinta partita della

prima fase della Champions League con l’obiettivo di strappare tre punti agli svizzeri: tre anni fa lo spettacolare 3-3 che costrinse i bergamaschi a giocarsi il passaggio del turno con il Villarreal (gli spagnoli vinsero 3-2 a Bergamo relegando i padroni di casa in Europa League), oggi l’obiettivo è quello di dominare la sfida sul sintetico del Wankdorf in modo tale da piazzare le ruote nella miglior posizione possibile in vista dei big match contro Real Madrid e Barcellona. “Lo Young Boys? Ha fatto buoni risultati in campionato, abbiamo visto la partita con l’Inter – ha dichiarato il tecnico dei nerazzurri -, se sono riusciti a mettere in difficoltà loro dobbiamo stare attenti. E’ una partita di Champions, dobbiamo fare attenzione. Quella di domani sera diventa fondamentale per cercare di raggiungere la qualificazione. Sintetico? Sicuramente è un campo migliore di quello che c’era tre anni fa. Non siamo abituati a giocare su queste superfici, dobbiamo adattarci velocemente, magari prima dei 20 o 30 minuti”.

Buone notizie dall’infermeria per quanto riguarda gli infortunati: Kolasinac e Djimsiti sono tornati a disposizione, Scalvini invece non è stato convocato a scopo precauzionale. Assente Zappacosta, c’è invece Bellanova: gli esami strumentali hanno escluso una lesione dopo un fastidio accusato al flessore destro nella vittoria di Parma. Out Ederson (squalificato per somma d’ammonizioni), in mezzo al campo spazio al duo De Roon-Pasalic, con Samardzic al momento favorito su De Ketelaere. In attacco Lookman è la certezza europea, Retegui invece cercherà

il primo sigillo in coppa: “Mi sento bene. Il gol in Europa? Se

non lo faccio io lo fa qualcun altro, stiamo facendo bene in Champions, il gol arriverà, ho fiducia perchè me la dà il mister”. Tante assenze anche in casa Young Boys, reduce da una prima parte disastrosa: quattro sconfitte su quattro, un gol fatto e ben undici incassati, dati che devono essere cancellati nel minor tempo possibile per lasciare aperto un piccolo spiraglio: “Inter e Atalanta sono due squadre straordinarie, l’Atalanta è seconda e l’Inter è terza. Giocano in un modo fantastico, marcano tanto, affrontiamo la squadra che ha appena vinto l’Europa League. Sarà un avversario molto forte con giocatori validi”, ha dichiarato Joel Magnin, tecnico dello Young Boys. L’allenatore svizzero ha poi voluto ribadire: “Vogliamo fare il primo gol in Champions all’Atalanta (in casa, ndr). E’ una piccola scommessa che abbiamo fatto”. Calcio d’inizio alle 21, in caso di vittoria l’Atalanta può avvicinarsi ancor di più alla qualificazione sperando anche di strappare un posto nelle prime otto: prima però sarà necessario espugnare il Wankdorf, stadio in cui anche l’Inter ha fatto parecchia fatica.

