Assovetro lancia “Vetro. La tua salute è al sicuro”, la campagna per la sicurezza di alimenti e bevande

ROMA (ITALPRESS) – Assovetro lancia “Vetro. La tua salute è al sicuro”, la campagna istituzionale che porta al centro dell’attenzione il rapporto fra ciò che consumiamo e il materiale che lo contiene. Un messaggio semplice: la scelta del contenitore riguarda la qualità, il gusto e la sicurezza di alimenti e bevande.

La campagna nasce da una domanda che i consumatori hanno già espresso. Secondo l’indagine Assovetro-Ipsos Doxa presentata a luglio, oltre otto italiani su dieci vorrebbero trovare più prodotti in vetro sugli scaffali. Nell’acqua minerale, il 43% dei cittadini considera il vetro il contenitore più adatto, mentre gli acquisti in vetro rappresentano l’8-9% del totale.

Anche per yogurt e succhi emerge una distanza fra preferenza e disponibilità. L’iniziativa intende dare visibilità a questa scelta e aprire un dialogo con produttori, marchi e distribuzione. Il claim “La tua salute è al sicuro” traduce una proprietà poco visibile del materiale in una promessa comprensibile: il vetro è inerte, preserva le caratteristiche degli alimenti e può essere riciclato senza perdere le proprie qualità.

Con questa campagna l’obiettivo è sostenere scelte più consapevoli, valorizzando insieme la qualità dell’esperienza di consumo, la circolarità del vetro e le opportunità per le imprese italiane che producono e utilizzano questo materiale.

La pianificazione coinvolge, tra le altre testate nazionali e capofila macroregionali, sui canali Facebook e LinkedIn di Assovetro ai tre soggetti statici si affiancano video dedicati ad acqua, yogurt e succo; una presenza programmatica online accompagna il lancio per circa un mese. Il concept e le declinazioni creative sono stati sviluppati da The Washing Machine, con la direzione creativa di Mimmo Di Lorenzo e strategie della managing director Alessandra Furfaro, entrambi soci fondatori della società.

-Foto ufficio stampa Assovetro-

(ITALPRESS).