Assoluti di Piacenza, a Rizzi e Leporati gli scudetti della spada

PIACENZA (ITALPRESS) – Giulia Rizzi ed Ettore Leporati sono i vincitori degli scudetti 2025 della spada individuale ai campionati italiani Assoluti di Piacenza. Campionessa uscente di Cagliari 2024, dopo aver già vinto a Cassino 2021, l’olimpionica delle Fiamme Oro ha trionfato anche sulle pedane piacentine.

La spadista friulana ha superato nell’ultimo atto con il punteggio di 13-10 Alessandra Bozza del Centro Sportivo Aeronautica Militare, alla quale è andata la piazza d’onore. Medaglie di bronzo per l’altra campionessa di Parigi 2024, Alberta Santuccio delle Fiamme Oro, superata in semifinale dalla compagna di squadra, e per Federica Isola del Centro Sportivo Aeronautica Militare, che aveva invece ceduto contro Bozza.

“Sono felicissima di essermi riconfermata qui agli Assoluti, una gara che per noi è sempre speciale. E adesso testa agli Europei di Genova, perché giochiamo in casa”, le parole di Giulia Rizzi. Ai piedi del podio: 5^ classificata Beatrice Cagnin (Centro Sportivo Aeronautica Militare), 6^ Susan Maria Sica (SS Lazio Scherma Ariccia), 7^ Gaia Caforio (Centro Sportivo Aeronautica Militare) e 8^ Miriana Morciano (Scherma Lame Azzurre Brindisi).

Successo a sorpresa per Ettore Leporati. Il portacolori dell’Associazione Scherma Pro Vercelli, classe 2007, è riuscito a battere in finale per 15-10 il vicecampione del mondo in carica Davide Di Veroli delle Fiamme Oro Roma, al quale è andata la medaglia d’argento. Terzo gradino del podio per altri due rappresentanti di società “civili”: si sono infatti divisi la piazza di bronzo Eugenio Tradardi dell’Accademia Scherma Marchesa Torino e Pietro Nicoli del Circolo Scherma Castelfranco Veneto.

“Non mi sarei mai aspettato questa vittoria, in una gara di grandi campioni, sono contento e anche molto emozionato”, ha detto il 17enne piemontese, che diventerà maggiorenne a settembre. Leporati sfiora il record stabilito proprio in questa edizione degli Assoluti da Leonardo Reale, vincitore nella sciabola a 16 anni. Per la specialità della spada maschile solo Sandro Resegotti, nel 1983, fu vincitore più giovane di lui (aveva 17 anni e cinque mesi).

Si sono fermati ai margini della “zona medaglie” chiudendo dal 5° all’8° posto, eliminati in un emozionantissimo giro di quarti di finali, Andrea Santarelli (Fiamme Oro Roma), Matteo Galassi (Centro Sportivo Carabinieri), Marco Francesco Locatelli (Polisportiva Scherma Bergamo) e Gianpaolo Buzzacchino (Fiamme Oro Roma). Domani è in programma la sesta e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Piacenza 2025: il sipario calerà con le due prove a squadre di spada, finali in diretta dalle 17.30 su Rai Sport HD.

– Foto Ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS)