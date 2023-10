Assolombarda incontra Tajani, focus sul rischio crisi energetica

MILANO (ITALPRESS) - Il conflitto Israele-Hamas e le possibili conseguenze geopolitiche ed economiche, prima fra tutte il rischio di una crisi energetica che pesi sempre di più sulle industrie del Paese. È questo il tema principale al centro dell'incontro tra il presidente di Assolombarda Alessandro Spada e il vicepremier Antonio Tajani, presso la sede di Monza e Brianza dell'Associazione. Durante l'incontro le imprese hanno portato all'attenzione del Governo alcune priorità come la necessità di disegnare in Europa una politica di bilancio che dia impulso agli investimenti e di costituire un fondo sovrano europeo, finanziato da Eurobond, per affrontare la transizione ecologica. In termini di politica interna, le richieste si sono concentrate sulla Legge di Bilancio e sulle riforme legate al Pnrr, temi strategici per il tessuto produttivo di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. xh7/mgg/sat/gtr