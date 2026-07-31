Assolombarda, Biffi “Bene un hub Onu per l’intelligenza artificiale a Milano”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo ufficialmente comunicato ad AmCham Italy, nelle persone del consigliere delegato Simone Crolla e del presidente Stefano Lucchini, di aver accolto con grande favore e forte interesse l’iniziativa da loro promossa, nei giorni scorsi, con l’obiettivo di accreditare Milano e il suo territorio nell’ambito dei processi delle Nazioni Unite dedicati alla governance internazionale dell’Intelligenza Artificiale. È esattamente questo uno dei terreni sui quali l’Italia deve attivarsi per cogliere, agendo a livello di sistema, le grandi opportunità legate alla rivoluzione industriale in corso”, ha dichiarato il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi.

“Si tratta, infatti, di un progetto ambizioso che prende forma in una fase avanzata del cambiamento in atto, mentre il mondo sta già convergendo verso la Physical AI: l’integrazione tra modelli intelligenti, robotica ed automazione avanzata che ridefinirà ulteriormente il modo stesso di produrre”. “In quest’ottica – prosegue il presidente di Assolombarda – la proposta targata AmCham rappresenta un passaggio strategico e particolarmente significativo, che si inserisce perfettamente nel solco della recente missione istituzionale condotta dall’Associazione negli Stati Uniti e delle progettualità avviate nella Silicon Valley. Qui, del resto, abbiamo toccato con mano la velocità della trasformazione in corso ma anche, allo stesso tempo, il ruolo strategico che l’ingegno e la manifattura italiana giocano in questo scenario globale”.

“Gli USA – spiega – rappresentano il primo mercato di sbocco per il nostro territorio, con oltre 8 miliardi di euro di export. La nostra presenza oltreoceano, al pari di quella rappresentata da AmCham per l’Italia, ha dimostrato che Milano e l’ecosistema di Assolombarda sono un partner di sistema imprescindibile per le grandi aziende americane impegnate a costruire modelli di frontiera, infrastrutture globali e una governance condivisa dell’IA”.

“Sono dell’idea – continua Biffi – che questa iniziativa possa diventare una delle leve fondamentali per dischiudere le enormi potenzialità delle nostre imprese e guidare il nostro tessuto economico verso un deciso recupero della produttività. Si tratta del fattore chiave per spezzare un circolo vizioso di stagnazione di lungo periodo nel nostro Paese, caratterizzato da una crescita media annua pari a zero nell’ultimo decennio, contro lo 0,7% della media UE e l’1,3% degli USA. Con questa convinzione abbiamo promosso forgIA, un ecosistema nato per accelerare l’adozione dell’IA soprattutto attraverso dati affidabili e protetti, supportato dalla piattaforma forgIA Industrial Data Ecosystem e dalla nostra proposta di istituire una Zona di Innovazione e di Sviluppo (ZIS) per l’IA in Lombardia”.

“L’obiettivo – prosegue – è contribuire a una crescita della produttività del 10% nelle PMI industriali del territorio, il che significherebbe generare fino a 2,4 miliardi di euro di valore aggiunto diffuso nell’area di Assolombarda e fare del nostro territorio la capitale europea dell’adozione industriale degli applicativi IA”. “L’IA, per noi, non è una semplice evoluzione del digitale, ma il vero motore della trasformazione industriale. Se i dati rappresentano la materia prima di questa nuova economia, l’Intelligenza Artificiale è la tecnologia capace di lavorarli per generare reale valore produttivo. È proprio qui che il lavoro che stiamo facendo sul campo si salda con il percorso avviato da AmCham: temi cruciali per le nostre aziende – come la sovranità tecnologica, l’interoperabilità dei dati e gli standard di sicurezza condivisi – richiedono, infatti, una regia globale e una visione comune. Sono dell’idea – conclude Biffi – che sarà fondamentale produrre, sin da subito, un Host City Proposal di livello internazionale per candidare la città a ospitare questo presidio globale dell’ONU. Assolombarda è pronta a fare la propria parte al fianco di AmCham, entrando nella task force operativa per definire il dossier e contribuire a costruire una grande alleanza tra istituzioni, imprese ed ecosistema scientifico, per una IA che non sostituisce ma moltiplica il valore della persona, che resta sempre il cuore del fare impresa”.

– Foto ufficio stampa Assolombarda –

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