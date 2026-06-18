Assobiotec celebra 40 anni di attività e guarda al futuro

MILANO (ITALPRESS) – Un comparto industriale trainante che sfiora le 6.000 imprese, supera i 102.000 addetti e genera un fatturato complessivo di 53,4 miliardi di euro. È questa l’ultima fotografia del comparto biotech italiano che fa da sfondo all’Assemblea privata di Assobiotec, l’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, parte di Federchimica, svoltasi ieri a Milano.

Un appuntamento che ha dato inizio alle celebrazioni pubbliche per il quarantesimo anniversario dalla fondazione dell’Associazione e, allo stesso tempo, segnato l’avvio di una nuova fase di riflessione strategica e di lungo periodo per lo sviluppo del comparto. Nel corso dei lavori della giornata è stato infatti, prima presentato il Manifesto “One Life. One Health. One Future” – documento che raccoglie i valori e la visione che da quarant’anni guidano Assobiotec – e, subito dopo, annunciato l’avvio di Orizzonte Biotech 2036: una pubblicazione programmatica che sarà presentata in occasione dell’Assemblea pubblica di fine anno.

Questo secondo progetto rappresenta la naturale evoluzione del percorso avviato con il Manifesto e punta a tradurre i principi in esso contenuti in una riflessione strategica condivisa sul futuro delle biotecnologie in Italia. Il progetto coinvolgerà, nei prossimi mesi, associati, nuovo Consiglio Direttivo e alcuni stakeholder dell’ecosistema dell’innovazione con l’obiettivo di costruire una visione comune per il futuro del settore, individuando le principali “crepe” che ancora ne limitano il pieno sviluppo e definendo le priorità strategiche necessarie per rafforzarne la competitività scientifica, industriale e sociale. In particolare, l’ambizione di Orizzonte Biotech 2036 è contribuire alla definizione di una prospettiva di lungo periodo per il biotech italiano, offrendo proposte e indirizzi utili ad accompagnare le future politiche per l’innovazione, la ricerca e la crescita del Paese.

L’Assemblea dei Soci di ieri è stata anche la cornice per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione che resterà in carica per il triennio 2026 – 2029. La nuova squadra rafforza ulteriormente la rappresentatività dell’Associazione grazie alla presenza di realtà espressione della trasversalità del settore biotech e delle diverse dimensioni aziendali che ne compongono l’ecosistema.

“Quarant’anni fa Assobiotec nasceva per dare voce a un settore ricco di potenzialità. Oggi le biotecnologie rappresentano una leva strategica per la salute, la sostenibilità, la competitività industriale e la qualità della vita delle persone. Per questo, nel celebrare questo importante anniversario, abbiamo sentito l’esigenza di definire con chiarezza i valori e la visione che ci guidano”, ha dichiarato Fabrizio Greco, Presidente di Assobiotec – Federchimica. ““One Life. One Health. One Future” è la sintesi di ciò che siamo e di ciò in cui crediamo: una scienza che connette, una ricerca che genera progresso e un’innovazione che si prende cura della vita in ogni sua forma. È il patrimonio culturale e valoriale che consegniamo al nuovo Consiglio Direttivo e all’intera comunità biotech. Da questa visione nasce Orizzonte Biotech 2036. Vogliamo aprire una riflessione ampia e condivisa sul futuro del biotech italiano, individuando le condizioni necessarie affinché il nostro Paese possa esprimere pienamente il proprio potenziale scientifico, industriale e sociale. L’ambizione è costruire, insieme alle imprese, alla ricerca, alle istituzioni e agli stakeholder, una proposta strategica capace di orientare le scelte che accompagneranno il settore nel prossimo decennio e contribuire alla definizione delle future politiche per l’innovazione e la crescita del Paese”.

Questi i Consiglieri eletti: Luigi Aurisicchio (Takis), Nicola Bencini (Incyte Biosciences Italy), Laura Bruzzone (Fondazione Human Technopole), Maria Laura Cantarelli (Abbott), Barbara Capaccetti (Pfizer Italy), Raffaele Caramuscio (Otsuka Pharmaceutical Italy), Raffaella Cramarossa (Roche Italia), Clementina Dellomonaco (IFF – Food Biosciences), Ivan Di Schena (UCB Pharma), Fulvia Filippini (Sanofi), Luigi Galimberti (Isires), Arianna Gregis (Bayer), Fabrizio Grillo (Bracco Imaging), Leonardo Martello (Gilead Sciences), Vincenzo Palermo (ViiV Healthcare), Ramiro Pena (Roche Diagnostics), Maria Pilla (Aptuit), Michele Piovella (Biorep), Mario Riciputi (Biosphere), Roberta Rondena (Novartis Pharma), Anna Chiara Rossi (Alexion Pharma Italy), Paolo Signorotto (PTC Therapeutics Italy), Stefano Sommella (Takeda Italia), Alessandra Vignoli (Chiesi Farmaceutici). La nuova squadra affiancherà il Presidente Fabrizio Greco (AbbVie), i Vicepresidenti Carlo Rosa (DiaSorin) ed Elena Sgaravatti (PlantaRei Biotech), i componenti del Consiglio di Presidenza Federico Viganò (Vertex pharmaceutical) e Andrea Paolini (Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) e il Past President Riccardo Palmisano.

– Foto ufficio stampa Assobiotec –

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