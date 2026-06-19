MILANO (ITALPRESS) – “Il bilancio è in equilibrio, come sempre in questa Regione. Continueremo ad investire con lo stesso impegno degli anni scorsi. E ancora una volta, notizia in controtendenza rispetto al resto del Paese, non aumentiamo di un euro la tassazione nei confronti dei nostri cittadini. Ringrazio l’assessore Alparone per il lavoro fatto”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’assestamento di bilancio regionale che sarà discusso in consiglio nelle prossime settimane.

“La Regione chiuderà il mandato con pareggio di bilancio in sanità come ha sempre fatto. Abbiamo la possibilità di usare alcune risorse per le tariffe, per riconoscere alcune agevolazioni per il personale in termine di incentivi. Per noi il pareggio di bilancio in sanità è un po più di una missione: è un tema legata all’efficienza e al controllo. Mi sento sicuro sul 2026 e anche sul 2027″. Lo ha detto l’assessore al bilancio di Regione Lombardia Marco Alparone. Sul tema delle risorse per la sanità, Alparone ha sottolineato che “sono il primo che ha chiesto un ulteriore incremento nella prossima finanziaria. Ho anche chiesto che vengano tolti i vincoli: abbiamo troppa spesa vincolata, mentre dovremmo avere più risorse meno vincolate per riuscirle a spendere con più flessibilità”. “Sapevamo che c’è un incremento di costi in tema di sanità territoriale: la spesa sanitaria è in incremento per tutti, dai farmaci al costo del personale – ha spiegato – Il tema è legato all’incremento della spesa sanitaria, ma lo si fa all’interno di meccanismi di controllo trimestrali previsti dalla legge. Abbiamo chiuso in pareggio di bilancio leggermente positivo. Sul 2026 siamo in un controllo mensile rispetto al monitoraggio della spesa: dal momento che sta crescendo questa spesa o la monitoriamo con attenzione o ci troviamo in difficoltà come altre regioni”. “Ci sono una serie di campanelli di allarme per questo facciamo una valutazione mensile almeno fino alla conclusione di questo mandato”, ha concluso.

– Foto Regione Lombardia –

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